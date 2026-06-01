阪神ＯＢ会長の掛布雅之氏が１日、自身のＹｏｕＴｕｂｅ「憧球チャンネル」を更新。交流戦２勝４敗スタートでセ・リーグ首位から陥落した阪神について語った。「（交流戦残り４カードで）楽天に対して取りこぼし（負け越し）がなければ、西武、ソフトバンク、オリックスには１勝２敗でもいいと思っている。借金で交流戦が終わるかもしれないけど、大きな傷口にはならない。この交流戦で突き抜ける（セ・リーグの）チームはない