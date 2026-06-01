台風6号はあす2日にかけて暴風域を伴って強い勢力を維持しながら、九州南部・奄美地方に接近する見込みです。 暴風、うねりを伴う高波、土砂災害に厳重に警戒してください。 台風6号は、宮古島の南東にあって、きょう1日からあす2日にかけ暴風域を伴い、九州南部・奄美地方に接近する見込みです。 1日予想される1時間雨量は多い所で、奄美地方で50ミリ、九州南部で40ミリ。 2日朝までに予想される24時間雨量は多い所で、