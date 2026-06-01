ロングパットの距離感はカップに「止める」感覚とは ロングパットの距離感はボールを投げて、カップに止める感覚と同じ 【注目ポイント】● ロングパット上達のカギは距離感を養うことに尽きる● そのために、まずは手でボールを転がして、カップの近くに止めてみる● カップに正対し、カップを見ながら投げる● そうやって自分の感覚と距離感を合わせることから距離感を養っていく● 深く考える必要はない。なぜ