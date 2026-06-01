ゴルフは感覚でできることが上達するワケとは 理屈で「わかる」よりも感覚で「できる」ようになろう 骨格でスイングを考えるのは案外難しいですし、抵抗を感じる方もいらっしゃるかもしれません。私のティーチングプロとしてのキャリアの中で、ゴルフのコーチングがいかに難しいかも痛感させられています。色々な言葉を引き出して説明しても、ゴルファーによって感覚や感性が異なりますから、まったく理解し