ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年6月1日（月）〜6月7日（日）「蟹座（かに座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！【蟹座（かに座）】今週は、大勢でにぎやかに過ごすよりも、1人でのんびりしたい気持ちになりそう。無理に予定を入れないようにして、自分自身を大切にす