今日6月1日(月)は、台風6号が夜には沖縄本島に最も接近するでしょう。沖縄は断続的に雨で、非常に激しい雨が降るおそれがあります。暴風や高波、大雨に厳重な警戒が必要です。九州から近畿も次第に雨が降りだすでしょう。東海から北海道は晴れて、30℃以上の真夏日の所が多くなりそうです。台風6号が夜に沖縄本島に接近沖縄は暴風や高波、大雨に厳重警戒台風6号は発達しながら北上を続け、今日1日(月)の昼前に宮古島地方に接近し