のドル円は159.40円台＝東京為替 週明けのドル円は先週末終値159.27円からややドル高円安の159.40円台での推移。米国とイランの和平協議において代表団による暫定合意の覚書で合意との報道が見られたが、その後双方から修正要求が入っており、調整が難航との見方がドル買いにつながっている。 USDJPY159.42