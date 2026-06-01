【中国】 RatingDog製造業PMI（購買担当者景気指数）（5月）10:45 予想51.3前回52.2（RatingDog製造業PMI) 【英国】 ネーションワイド住宅価格指数（5月）15:00 予想-0.2%前回0.4%（前月比) 予想2.3%前回3.0%（前年比) 製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月）17:30 予想53.7前回53.7（製造業PMI（購買担当者指数）) 【ユーロ圏】 ドイツ小売売上高（4月）15:00 予