9:10シュナーベルECB理事、イベント講演 9:30パウエルFRB理事（前議長）イベント講演（質疑応答なし） 17:00ECB消費者インフレ期待（4月） 2日1:00ロジャーズ加中銀上級副総裁、下院公共会計常任委員会出席 ECB副総裁にクロアチア中銀ブイチッチ総裁が就任 ビルロワドガロー仏中銀総裁、辞任 ※予定は変更することがあります