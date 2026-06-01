米株価指数先物軟調、米イラン双方が覚書修正へ 東京時間07:13現在 ダウ平均先物JUN 26月限51006.00（-71.00-0.14%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7586.50（-9.25-0.12%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限30363.25（-42.00-0.14%）