「ドジャース９−１フィリーズ」（３１日、ロサンゼルス）ドジャースの先発・山本由伸が圧巻の投球でピンチを切り抜け、今季自身初の２連勝で５勝目を挙げた。４点リードの五回だった。２安打で１死二、三塁とした。ここでＭＬＢ最多２２本塁打の１番・シュワバーを迎えて、投手コーチとナインがマウンドに集まった。右腕はここでを真価を発揮する。初球は内角高めの１５４キロで空振り。内角へ変化球で３球連続でファウル