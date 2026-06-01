今回は、妻をバカにしていた夫が焦りだしたエピソードを紹介します。妻が離婚？そんなわけない…「半年前から妻がパートで働き始め、その影響で、保育園に通い始めた子どもたちがしょっちゅう熱を出しています。正直、俺の給料だけで生活できると思っているし、妻が働くことに俺は反対なんですが……。妻はどうせ、会社でたいして役に立っていないでしょうし。しかし最近、妻が離婚を考えて動き出していることを知り、正直焦って