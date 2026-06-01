[5.31 キリンチャレンジ杯 日本 1-0 アイスランド 国立]日本代表のW杯壮行試合アイスランド戦では、W杯本大会でも採用される“時間稼ぎ防止”の新競技規則が適用され、日本の決勝ゴールはアイスランド側の違反をきっかけに生まれていた。新競技規則では、交代でピッチを退く選手は、第4の審判員が交代ボードを掲げてから10秒以内にピッチから退出するというルールが定められている。もし秒数超過で違反した場合、交代で退く選