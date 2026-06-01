[5.31 キリンチャレンジ杯 日本 1-0 アイスランド 国立]攻めあぐねる展開の中でも着実に手応えは感じていたようだ。日本代表MF中村敬斗(スタッド・ランス)は左ウイングバックで先発し、後半からは左シャドーで28分までプレー。「アイスランドはW杯に出ないけど良い相手だった。回すのも上手かったし、個人個人がサボらなかったし、良い練習相手だった」と堅守の相手に敬意を示しつつ、試合中の修正を前向きに振り返った。前半