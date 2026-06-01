[5.31 キリンチャレンジ杯 日本 1-0 アイスランド 国立]途中出場で完封に貢献した。日本代表GK早川友基(鹿島)は後半38分からピッチへ。「人生で初めてだった」という途中出場でも、冷静な対応でゴールを守った。残り時間わずかながら、0-0の状態で試合に入った。「途中から出てきて、そういった意味での緊張感はあった」(早川)。GKは先発選手が負傷や戦術的な事情がない限り交代のシーンは少なく、早川も初めてのこと。とはい