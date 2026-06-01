[5.31 キリンチャレンジ杯 日本 1-0 アイスランド 国立]第2次森保ジャパンで最終ラインの主軸を担っていくと思われた「最強3バック」が北中米W杯を目前にようやく揃った。日本代表はキリンチャレンジカップ・アイスランド戦の前半13分、この試合のみの限定出場だったDF吉田麻也に代わってDF伊藤洋輝(バイエルン)を投入。DF板倉滉(アヤックス)、DF冨安健洋(同)と3バックを形成し、欧州トップレベルの舞台でプレーしてきた実績豊