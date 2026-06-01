元幹事長秘書の星野茉莉（黒木華）が、スナックのママ・月岡あかり（野呂佳代）を都知事選候補に擁立して、自身も再起を図ろうとする『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系）。あかりを支える“チームあかり”のメンバーが出そろって面白くなってきたが、そんな物語の中でも大きな存在感を放っているのが、岩谷健司が演じている“ガラさん”こと五十嵐隼人だ。 参考：推し活と信者ビジネスは紙一重？『銀河の一