俳優の倉科カナ（38）が5月25日、Instagramを更新。オークスのプレゼンターを務めたときのオフショットを公開した。 【画像】「女優さんかと」阿部詩、M-1での清楚な”水色ブラウス＆スカート”姿に反響！「ビジュ優勝」「銀河系最強可愛い」 「『思い出の写真と共に』」と公開されたのは、東京競馬場のスタンド席でプレゼンター衣装を着た倉科がポーズをとる姿。倉科は背中がざっくり開い