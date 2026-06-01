― ダウは363ドル高と3日連続で最高値更新、トランプ発言でイランとの戦闘終結への期待高まる ― ＮＹダウ 51032.46 ( +363.49 ) Ｓ＆Ｐ500 7580.06 ( +16.43 ) ＮＡＳＤＡＱ 26972.62 ( +55.15 ) 米10年債利回り4.440 ( -0.007 ) ＮＹ(WTI)原油 87.36 ( -1.54 ) ＮＹ金 4593.0 ( +60.6 ) ＶＩＸ指数15.32 ( -0.42 ) シカゴ日経225先物 (円建て)66225 ( -245