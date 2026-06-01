◇ナ・リーグパドレス2−4ナショナルズ（2026年5月31日ワシントン）パドレスの松井裕樹投手（30）が5月31日（日本時間6月1日）、敵地でのナショナルズ戦に6回から2番手で救援登板し、1イニングを3者凡退に封じ、無失点だった。チームは敗れ、連敗でカード負け越しを喫した。松井は0−3の6回に2番手としてマウンドへ。先頭・エイブラムズを二ゴロに打ち取ると、ライルはスライダーで空振り三振。最後はヤングを投ゴロに仕