◇米男子ゴルフツアーチャールズ・シュワブ・チャレンジ最終日（2026年5月31日テキサス州コロニアルCC＝7289ヤード、パー70）最終ラウンドが行われ、トップと3打差の5位から出た松山英樹（34＝LEXUS）は2バーディー、3ボギーの71と伸ばせず、通算8アンダーの13位で大会を終えた。27位で出た中島啓太（25＝フリー）は70で回り4アンダーの28位。65位で出た金谷拓実（27＝SOMPOひまわり生命）は69で回りイーブンパーの54