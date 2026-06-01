日本ハム―巨人戦プロ野球・日本ハムの万波中正外野手がかっ飛ばした12号に衝撃が走った。5月31日、巨人戦（エスコン）でバックスクリーンに飛び込む飛距離141メートルの特大弾。野球ファンも「見たことないとこまで飛んでる」などと仰天していた。万波のパワーが炸裂した。2-0の7回、相手先発の竹丸が投じた甘いチェンジアップを捉えた。強烈な打球はバックスクリーン上部にあるカメラマン席へ。データアプリ「NPB＋」では打