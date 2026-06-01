【モスバーガー】から、暑い日にぴったりな新作ドリンクとスイーツが登場しました。爽やかなソーダ系ドリンクやミルクティーに加え、和風アイスドルチェまで揃っています。今回は、実際に味わってみた感想をレポートしていきます。 爽やかなレモンドリンクに注目 白桃ピューレと果肉、レモン果汁やミンチを加えた「レモンまるまる 1個分！ 白桃ソーダ with 国産白桃 &a