「2026 FIFAワールドカップ」開幕まであと2週間を切った。芸能界にも多くのサッカーファンがいるが、中には実際にサッカーをプレーしていた経験者も少なくない。この記事では人気と、サッカーの実力を兼ね備えた芸能人を紹介したい。【写真】「実はサッカーが上手かった芸能人」11人のフォトギャラリー■ 目黒蓮アイドルグループ・SnowManの人気メンバー・目黒蓮。俳優としても主演映画『SAKAMOTO DAYS』が公開中のほか、世界