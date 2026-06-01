筆者が高校生の頃の体験です。 高校の吹奏楽部の記念演奏会で目にした思いがけない光景── 無口な父が見せた行動の意味を、あとから知ることになります。 客席に感じた、あたたかな違和感 高校の吹奏楽部の記念演奏会で、卒業生も集まり演奏することになっていました。 実家は島にあり、会場まで来るのは簡単ではありません。コンクールなどにも必ず顔を出してくれる母は来るかもしれないけれど、父は来ないだろうと考