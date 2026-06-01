◆米大リーグドジャース―フィリーズ（３１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３１日（日本時間６月１日）、本拠地・フィリーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。６点リードの６回先頭で迎えた第４打席は右腕シュガートの前に右飛に倒れた。打球角度４８度で天高く舞い上がったが、飛距離が出ず球場はため息に包まれた。フィリーズの先発は今季メジャーデビューした