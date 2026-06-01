ホラー映画で知られる映画監督・特殊効果アーティストの西村喜廣さんが死去した。59歳だった。肝疾患のため東京都内の病院に入院し、約2週間の闘病の末、帰らぬ人となったという。「バラエティ」など海外メディアが伝えた。 【写真】日本の映画祭にも参加おちゃめな一面を見せていた 西村さんは2008年の映画「東京残酷警察」で国際的に注目を集め、世界各地のホラー・ジャンルの映画祭で高い支持を得る