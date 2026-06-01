長友佑都が攻守に存在感を見せた森保一監督率いる日本代表は5月31日、北中米ワールドカップ（W杯）前最後の強化試合のアイスランド戦で1-0の勝利を収めた。後半開始から途中出場した日本代表DF長友佑都は、39歳261日で国際Aマッチのピッチに。川島永嗣の39歳82日を上回り、日本代表史上歴代2位の年長出場記録を樹立した。ピッチに立った45分間が、何よりも雄弁だった。壮行試合となったアイスランド戦。長友は後半から左ウイン