決勝点は相手がペナルティー中に誕生した森保一監督率いる日本代表は5月31日、北中米ワールドカップ（W杯）の壮行試合でキリンチャレンジカップ2026のアイスランド戦に1-0で勝利した。W杯での新ルールが適用された一戦。導入に向けて既に練習で準備してきた森保ジャパンは相手がペナルティーを受けている間に決勝点を奪った。新ルールの適用続出に日本のベンチでは激しい議論が交わされていた。相手は10人。一瞬の隙を見逃さな