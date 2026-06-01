W杯で適用される新ルール日本代表（FIFAランク18位）は5月31日、東京・国立競技場でアイスランド代表（同75位）と対戦し、1-0で勝利した。後半42分にFW小川航基が決勝点を奪ったが、その裏には今回の北中米ワールドカップ（W杯）で適用される“新ルール”が影響していた。異様な光景だった。3人の選手交代を行う直前、後半24分から始まった“飲水タイム”。森保一監督は選手に叫んだ。「画見て、画見て、全員で画見て」。斉藤