■MLBドジャースーフィリーズ（日本時間1日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの山本由伸（27）が本拠地でのフィリーズ戦に今季11度目の先発、5回1/3、104球を投げて、被安打4、奪三振10、四死球3、失点0。鬼門の1回を無失点で切り抜けたが、その後は5イニング連続で先頭打者の出塁を許すも無失点。今季初の2桁10個の三振を奪って中継ぎにマウンドを託した。前回25日のブルワーズ戦では7回1失点で4勝目、「とにかく失投がないよ