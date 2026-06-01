『コズミック・ガール宙わたる教室』（伊与原新 著）定時制高校の科学部の活躍を描き、NHKでのドラマ化も話題となった伊与原新さんの『宙わたる教室』。待望の第2弾となる『コズミック・ガール宙わたる教室』が刊行された。【写真】この記事の写真を見る（2枚）前作で東新宿高校・定時制科学部が「火星のクレーターの再現」に挑んでから6年後。顧問の藤竹は学校を辞め、科学部は消滅していた。エリート女子高から転入して