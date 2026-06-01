ヒルトン東京は、夏のスイーツビュッフェ「レモンビーチハウス」を5月8日から開催している。レモンやメロン、マンゴー、マスカットなどを使ったビーチハウス着想のスイーツ20種類を用意し、ホールケーキと一口サイズのポーションで提供する。はちみつとローズマリー香るシフォンケーキをシャンティでコーティングした「レモン・スクイージー」、バニラスポンジに瑞々しいメロンを重ねる「エメラルド・ラグーン」、ピスタチオのダッ