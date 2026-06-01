話題となる新商品の開発をやってみようということで、人気飲食店を何店舗も手がけるさとうこうじさんとタッグを組んで、全国47都道府県の名産・特産品を使った丼の開発に乗り出すことに。今回は、東京都の名物もんじゃを丼にしました。決め手はベビースターラーメン。もんじゃのジャンクさを残しながらも、ワンランク上の味わいが出来上がりました。ベビースターの食感が楽しく、味のアクセントにも東京を代表する食材ってなんだ？