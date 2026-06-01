日本代表はW杯前最後の親善試合で1−0と勝利を飾った(C)Getty Images本大会の対戦国からも熱い視線が注がれている。サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の開幕が迫ってきた5月31日、森保一監督率いる日本代表（FIFAランク18位）は、国立競技場でアイスランド代表（同75位）との国際親善試合に臨み、1-0で勝利。昨年10月のブラジル戦から6連勝を飾り、いよいよ大舞台へと向かう。【動画】小川航基が完璧なヘッドで決勝点！菅原