スイスに本社を持つ世界最大の食品飲料会社ネスレの日本法人。「ネスカフェ」「キットカット」など飲料、菓子・食品からペットフードまで幅広く展開する。社長を務める深谷龍彦氏（52歳）の休日の過ごし方とは？（撮影／西粼進也）ネスレ日本株式会社代表取締役社長兼CEO深谷龍彦73年、大阪府生まれ。96年、関西学院大学商学部卒業後、ネスレ日本入社。広島支店を経てネスカフェ事業部（現：飲料事業本部）。08年、飲料事業