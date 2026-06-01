労働や生産の「自動化」のみならず、アルゴリズムという名の「非人間的な力」が支配する時代、なすべきは「疎外の克服」か「自律」か――。「生産性」という病に取り憑かれた社会を解剖し、解毒剤を練り上げる、気鋭の著者による連載もいよいよ終盤戦へ！「疎外の克服」批判のおさらい「自動化（Automation）」の時代に、どのようにして「自律（Autonomy）」を取り戻すことができるだろうか。とりわけ、労働や生産の「自動化」だけ