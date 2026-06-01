赤色灯警視庁町田署は1日、5月30日朝に勤務先の駐在所で頭から血を流し、意識不明の重体で搬送された同署地域課の男性巡査長（37）の死亡が確認されたと発表した。拳銃で自殺したとみて調べている。同署によると、同居している家族が「（巡査長が）拳銃で頭を撃った」と110番した。巡査長は制服姿で倒れ、近くに1発撃った形跡のある拳銃があった。遺書は確認できていない。主な悩み相談窓口