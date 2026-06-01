ソフトバンクグループ（ＳＢＧ）は３１日、フランスでＡＩ（人工知能）向けデータセンター（ＤＣ）を整備する計画を発表した。投資額は最大７５０億ユーロ（約１３兆９０００億円）に上る見通しで、ＳＢＧにとって欧州で初めてとなる大規模なＡＩインフラ投資となる。ＤＣの規模を示す総受電容量は、原子力発電所５基分に相当する５ギガ・ワットを見込む。計画では、第１段階として、２０３１年までに４５０億ユーロ（約８兆３