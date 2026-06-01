FOXスポーツのMLBインサイダー、ケン・ローゼンタル記者が、「タイガースはトレード期限（8月3日）前にタリク・スクバルを放出する方向へ傾きつつある」と報じた。今オフにFA権を取得するタリク・スクバル投手（29）は、シーズン開幕前から今夏のトレード市場における最大の目玉候補と見られていた。タイガースはスクバル在籍最後のシーズンで優勝を狙い、オフに勝つための補強を敢行。しかし開幕後は故障者が続出し、チームは