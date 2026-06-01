5月31日、嵐が東京ドームでついに活動を終了する。3月から始まったラストツアーではテレビ出演ゼロ、取材もほぼ遮断という異例の姿勢を貫いた一方、民放キー局での一斉CM放送はコスパ度外視のファンファーストなプロモーションとして業界内で称賛を集めた。果たしてラストツアーそのものはどのような熱狂をもたらしたのか。そして活動終了後、嵐と5人のメンバーはどこへ向かうのか。前編記事『嵐、ついに活動終了へ…「テレビ出演