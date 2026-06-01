ココイチ、コメダ、焼肉きんぐ、木曽路――いずれも全国に展開する人気の外食チェーンだが、ジャンルは違えど、とある“共通点”がある。それは「愛知発祥」ということだ。愛知県といえば、みそかつ・ひつまぶし・味噌煮込みうどんなど、いわゆる“名古屋めし”を思い浮かべる人も多いだろう。ところが意外にも、全国区で通用するチェーン店を次々と輩出する外食激戦区でもあるのだ。そして今新たに、とある「そば」で有名な愛知発