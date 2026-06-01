あなたはどんな意味かわかりますか？「河童の川流れ」、どんな意味かわかりますか？泳ぎの得意な妖怪である河童が流されるとはいったいどういうことなのか…気になる正解は…気になる正解は…正解は、「その道の名人や専門家も、時には失敗してしまうことがある」でした！どんな専門家でも時にはミスをしてしまうことがあるということを、泳ぎの上手な河童が水に押し流されてしまうことに例えています。「いつもテストで満点をとる