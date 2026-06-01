近年のテレビドラマ業界を見渡すと、世帯視聴率では『半沢直樹』『VIVANT』などのビッグタイトルを放送してきた「日曜劇場」を擁するTBSが圧倒的な一強状態ではあるが、業界内やドラマファンの間では“NHKのドラマ”が熱い支持を集めている。その象徴と言えるのが、『セカンドバージン』『正直不動産』『宙わたる教室』『東京サラダボウル』などがヒットした火曜午後10時の「ドラマ10」、2022年4月から放送されている月曜から木曜