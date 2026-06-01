スマホを使っていると、「脳を使っている」ように感じるが、これは大きな勘違いで、実は脳が働いていないのだという。さらに長時間スマホを使用すると、「脳は働くのをやめてしまう」。これはどういうことか。脳機能研究の第一人者である東北大学加齢医学研究所の川島隆太教授に取材した――。■使用禁止にすべき医学的3大理由最近、自分の書く原稿がつまらなくなってきていると感じていた。私は取材して原稿を書くことを主な仕事