広大な北海道を駆ける鉄道の将来が危機に瀕している。発端となったのは、4月15日にJR北海道が発表した「黄線区での上下分離方式導入」に関する提案だ。2026年5月現在、JR北海道の営業区間のうち収支が黒字となっているのはわずか171km、全体の8%にすぎない。赤字区間のうち輸送密度が200人未満の「赤線区」はすでに全廃され、次の焦点は輸送密度200〜2000人未満の約925kmに及ぶ「黄線区」へと移っている。JR北海道は黄線区の線路保