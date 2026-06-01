太平洋戦争が始まったのはいまから85年前の昭和16（1941）年。いま、その直前の時代のことも合わせて真っ暗なイメージでとらえられがちである。だがじっさい、太平洋戦争開戦の直前まで街は賑わい、青年たちはそれぞれの立場で青春を謳歌していた。今回はそんな話である。【前編を読む】＜太平洋戦争開戦直前の銀座で青春を謳歌した海軍士官たちの週末＞金に執着するものはいなかった霞ヶ浦や筑波での練習機での訓練が終わると、専