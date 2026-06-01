“オルチャン（一般人の美少女）の始祖”としても知られるインフルエンサー、ホン・ヨンギが夏のパリを満喫した。最近、ホン・ヨンギは自身のインスタグラムを更新。【写真】露出過多？胸がほぼ丸見えなホン・ヨンギキャプションには、英語で「パリ大好き」という言葉を綴り、複数枚の写真を投稿した。公開された写真は、ホン・ヨンギが友人たちとフランス・パリで旅行を楽しんでいる様子を捉えたものである。地下鉄や町中で愛らし