男友達とLINEしている彼女を見て、不安な気持ちになった経験はありませんか？「友達」とは言うけれど、男は男。何かのきっかけで恋愛に発展しないとも限りません。とはいえ、「LINEしないで」と言ってしまうと、嫉妬深い男だと思われてしまうかも・・・。そこで今回は、「彼女が男友達とLINEしているときのリアクション９パターン」をご紹介します。【１】友達は大切なので、温かく見守る。彼女の言葉を信じて温かく見守るパター