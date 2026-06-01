2026年5月27日、京都府八幡市の川田翔子市長（35歳）は、現役首長として初の産休を取得するという報道があった。9月13日の出産予定日に合わせ、産前・産後各8週間の休暇を取るという。特別職の市長には休暇や勤務時間の規定がない。川田市長は「今後、任期中の首長の出産はあるかもしれない。事例を作っておくためにも、産休を取得した」と説明していた。このことは、テレビほか多くの媒体で取り上げられ、SNSは賛否の論争が起こっ